Le olive? Non solo in campagna: a Cagliari si raccolgono in giardini e rotonde

Le olive? A Cagliari non si raccolgono solo in campagna ma anche in città, spesso in pieno centro, tra parchi, giardini e nelle rotonde. Il comune di Cagliari ha infatti concesso l’autorizzazione e i volontari stanno provvedendo alla raccolta. Per poter accedere alla raccolta, gratuita e senza oneri, bisogna presentare una richiesta al servizio comunale competente tramite Urp o all’ufficio verde pubblico. Le squadre sono composte da due o tre volontari che, con le attrezzature raccomandate anche a tutela dalla chioma degli alberi, raccolgono innumerevoli casse e ceste di olive, per produrre olio ma anche da mettere sotto sale.