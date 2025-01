Mancano ormai solo 2 giorni alla fine di questa finestra di mercato invernale. A che punto è il Cagliari tra entrate e uscite?

Dopo le cessioni di: Azzi alla Cremonese , Scuffet al Napoli (in prestito semestrale) e quella di Wieteska al Paok in prestito con diritto di riscatto , anche Gianluca Lapadula si appresta a lasciare i rossoblù di Davide Nicola.

Lapadula già da giorni aveva dato il suo sì per il trasferimento allo Spezia, un anno e mezzo di contratto con opzione per un’ulteriore stagione e l’obiettivo di aiutare i liguri nella corsa promozione in Serie A. Con lo Spezia che dovrebbe versare nelle casse rossoblù una cifra superiore a 500mila euro – valore a bilancio dell’attaccante – e senza contropartite tecniche a fare il percorso inverso. Lapadula è dunque a un passo dall’addio definitivo alla Sardegna dopo essere stato protagonista assoluto della promozione in Serie A con Claudio Ranieri e aver messo a segno due reti decisive (entrambe con il Sassuolo tra andata e ritorno, la seconda a certificare la salvezza) nel percorso che ha portato alla permanenza in massima serie dei rossoblù la passata stagione. Il centravanti italoperuviano lascerà quindi il Cagliari dopo aver collezionato 82 presenze tra A, B e Coppa Italia, con 31 reti all’attivo. Una volta formalizzata la cessione il Cagliari cercherà un sostituto, cosi da poter offrire una valida alternativa a Roberto Piccoli. Visto che per adesso l’unica colpo in entrata è stato Elia Caprile dal Napoli.

Il Cagliari intanto continua ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio , prevista lunedì sera alle 20:45. Il mister riflette sulla possibile formazione. Il dubbio principale resta la trequarti, con Viola che sgomita per una maglia da titolare, vista l’opaca prestazione di Gaetano a Torino. Ancora ai box Zito Luvumbo, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. L’attaccante del Cagliari nella seduta di ieri non si è limitato ad un lavoro personalizzato come nelle ultime settimane. Il fantasista ha svolto dei lavori atletici per cui spera di riuscire ad essere convocato per la partita contro la Lazio del tecnico Marco Baroni.