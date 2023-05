“Poetto Air show 2023”, a ottobre tornano a Cagliari le Frecce tricolori

Si chiamerà “Poetto Air Show 2023” l’esibizione delle Frecce tricolori in città. La pattuglia acrobatica volerà davanti alla spiaggia dei 100 mila nei primi giorni di ottobre. Inizialmente la manifestazione era stata organizzata per il 20 e il 21 maggio, ma dopo un incidente tutta la programmazione del mese di maggio è stata rinviata. La decisione di portare in città le Frecce tricolori è del Comune di Cagliari e il comandante del Comando militare dell’Aeronautica della Sardegna ha accolto l’invito. A pagare le spese sarà palazzo Bacaredda. Aero club Campania, l’organizzatore della manifestazione, ha fatto pervenire il piano finanziario e operativo delle attività che dovranno essere svolte per la realizzazione della manifestazione e ha chiesto un contributo di 38 mila euro. E l’amministrazione ha accettato. Ha considerato l’evento di grande rilevanza per la città e ha detto sì al contributo in deroga al regolamento.