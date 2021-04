Le magliette bianche pronte a invadere piazzale Trento a Cagliari: “Arriveranno lavoratori sin dalla Barbagia”

Manifestazione a Cagliari: le magliette bianche e ospiti importanti dalle ore 14 del primo maggio in piazza dei Centomila.

A Radio CASTEDDU, Fabio Macciò: “Parleranno i responsabili di categoria e dalle 16 fino alle 18, 18:30 ci sarà un dibattito con delle persone molto importanti: arriverà l’avvocato Grimaldi da Napoli, che sta facendo una guerra incredibile per quanto riguarda le cure domiciliari e la manifestazione verrà trasmessa in diretta su Casteddu Online.

È grazie a Casteddu Online che qualcuno verrà a sapere che domani ci sarà la manifestazione, perché per il resto, c’è il silenzio più totale, come se non importasse a nessuno. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro a livello social e si conosce l’importanza di questa manifestazione. Arriveranno le corriere dalla Barbagia, delle persone meravigliose, e trasmetteremo dei video bellissimi da ogni parte della Sardegna: testimonianze molto toccanti.

È stata una giornata pazzesca, stavamo montando il video e abbiamo pianto veramente tanto.

La zona arancione? io sono veramente scioccato. Stiamo chiedendo proprio quello al Presidente della Regione, di voltare le spalle a questo governo che ci vuole morti, che ci ha chiuso e ci sta mettendo la corda al collo. Siamo un popolo fiero, di lavoratori e non ci stiamo e vogliamo che il presidente della regione si metta al nostro fianco: noi gli abbiamo portato delle domande e aspettiamo le risposte che ci arriveranno tramite una pennina.

Il presidente non sarà presente innanzi ad una folla anche per questioni di ordine pubblico: non abbiamo niente contro ma vogliamo solo tornare a lavorare e che la Sardegna riprenda a respirare”.

