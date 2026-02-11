Le forti raffiche di vento mettono in ginocchio la Gallura e il Nuorese: un operaio colpito da un tronco è ricoverato in gravi condizioni a Olbia, si registrano anche altri due feriti in altrettanti incidenti. Un grosso albero è caduto all’interno di una scuola, per fortuna senza colpire nessuno. E domani l’allerta per vento e mareggiate si rafforza ulteriormente con raffiche che sfioreranno i 140 chilometri orari.

Un operaio di 27 anni è stato travolto da un albero sulla Sp 125 ad Arzachena. Il 118 lo ha trasporto in codice rosso per politrauma ad Olbia, è grave.

Sempre ad Arzachena un uomo è stato travolto dall’insegna di un negozio, si tratta di un dipendente. È stato trasportato in codice giallo per trauma ad Olbia.

La centrale operativa 118 è intervenuta anche per un incidente sul lavoro per caduta di un albero sulla sp 129 ad Onifai. Ferito alla testa un 47 enne. Il 118 lo ha trasportato con codice rosso a Nuoro.

A Sant’Antonio di Gallura, questa mattina, a causa del forte vento, un albero è crollato nel cortile della scuola. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o strutture, ad eccezione della recinzione stessa dell’edificio.

“Il personale del comune è intervenuto tempestivamente, provvedendo alla rimozione dell’albero caduto, all’abbattimento dell’altro albero che presentava le medesime criticità, nonché alla messa in sicurezza dell’area” ha spiegato il Comune.