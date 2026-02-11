Un triste episodio che in queste ore sta facendo molto discutere. È successo in provincia di Vicenza e lo riferisce Il Giornale di Vicenza. Un ragazzino disabile di 15 anni dimentica l’abbonamento e l’autista, in una giornata di pioggia, li fa scendere dal mezzo.

Il ragazzino poi si accorge di averlo con sè ma ormai era tardi. A raccontare l’episodio alla testata vicentina proprio la madre del ragazzino: “Gli è stato detto di scendere e lui è rimasto lì da solo, alla fermata del bus, sotto la pioggia. Poi ci ha chiamato con il cellulare e il nonno è andato a prenderlo”, riferisce la donna, che si chiede come mai non è stato multato invece di essere lasciato a piedi sotto la pioggia.

L’azienda ha intanto aperto un’indagine interna per chiarire la vicenda: “Se l’episodio dovesse essere confermato, il comportamento descritto sarà sanzionato in quanto palesemente in contrasto con la politica del gruppo, nonché con le regole di viaggio descritte anche nella carta dei Servizi Aziendali”.