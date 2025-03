Le fioriere di Piazza Yenne diventate vere e proprie “portacicche” hanno resistito più di un anno ma oggi, 31 marzo 2025, di primo pomeriggio sono state portate via da un furgone privato. Per conto di chi, non è dato sapere. Le hanno portate via, e basta. Finalmente è stata eliminata una delle tante sconcezze della Piazza più centrale e più frequentata della Città.

Marcello Roberto Marchi