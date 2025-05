Da Serramanna a Cagliari, forse in treno, per poi essere messo in sicurezza al Dog Hotel di Assemini: l’avventura di Kiko, cagnolino che domenica si è allontanato da casa ed è stato ritrovato in piazza del Carmine da una passante. Le condivisioni sui social sono state fondamentali, ora il quattro zampe avventuriero è nuovamente a casa sua, nel paese del Medio Campidano. Un post su Facebook pubblicato dalla padrona domenica tramite il quale venivano chieste informazioni riguardo al cagnolino sparito: una passeggiata, piuttosto lunga si è poi scoperto, ha messo in allerta i proprietari. Tante le condivisioni con la foto del cane, il quale è stato avvistato a Cagliari, fotografato, condiviso sui social nei gruppi dedicati agli animali scomparsi e tenuto poi in custodia al canile di Assemini. Due giorni e due notti trascorse nella struttura assieme a tanti altri 4 zampe, molti dei quali abbandonati. Ma Kiko non era stato lasciato fuori dalla porta di casa, aveva semplicemente voglia di esplorare il mondo.

Le segnalazioni del cagnetto rinvenuto a Cagliari sono state inoltrate alla donna di Serramanna che si è subito recata al canile. Era proprio Kiko che, chissà come, era arrivato sino a piazza del Carmine. Il viaggio del ritorno è stato in macchina: fine dell’avventura, insomma, il cagnetto è nuovamente a casa sua.