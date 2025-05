Un malore ha portato via in un attimo a soli 50 anni il finanziere Mario Picciau, stimato finanziere di Monserrato. L’uomo si trovava in auto con la moglie sulla provinciale 15 quando, attorno alle 12 e 30 si è sentito male. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati dalla donna, per Picciau non c’è stato nulla da fare. L’uomo, oltre la moglie, lascia tre figli.