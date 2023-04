Lavoro nero, via ai controlli dei carabinieri in Barbagia: maxi multa da 7 mila euro a 2 commercianti

Impiegavano lavoratori in nero, nei guai due commercianti. Le sanzioni comminate dai Carabinieri superano i settemila euro

Due gestori di esercizi commerciali hanno subito oltre settemila euro di sanzioni amministrative, per aver impiegato lavoratori in nero nelle loro aziende e omesso di versare contributi assicurativi per circa duemila euro. Le violazioni sono state contestate il 19 aprile dai Carabinieri di Belvì, impegnati con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro in un ampio servizio finalizzato alla repressione del lavoro nero e del caporalato.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, per contrastare un fenomeno molto diffuso anche nelle zone più interne della Barbagia.