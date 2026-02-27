Operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari contro il lavoro sommerso. Al termine di un’attività ispettiva mirata alla tutela dei lavoratori e al rispetto della normativa vigente, i militari hanno effettuato un controllo in un laboratorio artigianale di produzione dolciaria nel comune di Elmas.

Durante le verifiche sono emerse irregolarità nella gestione del personale. Su due lavoratori presenti al momento dell’ispezione, uno è risultato completamente “in nero”, privo della preventiva comunicazione di assunzione e senza alcuna copertura previdenziale o assicurativa. Una situazione che ha portato a rilevare un tasso di irregolarità pari al 50% della forza lavoro presente.

Alla luce delle violazioni accertate, nei confronti della legale rappresentante della cooperativa sono scattati immediati provvedimenti. I Carabinieri hanno applicato la cosiddetta “maxisanzione” per lavoro nero e disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 4.450 euro. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici finalizzati a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e a garantire condizioni di impiego conformi alle norme di sicurezza e tutela sociale.