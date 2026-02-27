È stato denunciato in stato di libertà un 44enne di Sant’Antioco, disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi e detenzione illegale di munizioni.

L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, nel corso di un servizio perlustrativo notturno finalizzato al controllo delle aree rurali.

L’attenzione delle pattuglie è stata attirata da un’utilitaria parcheggiata in modo sospetto, con a bordo l’uomo e una donna. L’atteggiamento dei due alla vista dei militari ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa.

All’interno dell’auto i Carabinieri hanno trovato una carabina di libera vendita, risultata parzialmente modificata nelle sue componenti strutturali pur mantenendo invariata la potenza, oltre a due mannaie e a diverse munizioni. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un ulteriore quantitativo di proiettili di vario calibro, in particolare calibro 12, 20 e 28.

Secondo quanto accertato, l’intero materiale era detenuto in assenza dei necessari titoli di polizia. Armi e munizioni sono state poste sotto sequestro, mentre per il 44enne è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, che ora valuterà i provvedimenti del caso.