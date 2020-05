Lavori di manutenzione a Serramanna, Samassi, Gonnesa e Arborea

Importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono in corso in molti centri della Sardegna. In attesa che tutto torni alla normalità, o quasi, parchi, piazze, strade sono interessati da lavori che consistono a migliorare e abbellire il luogo pubblico. Mentre a Serramanna il parco comunale “La Pineta” è stato liberato dalle foglie secche e dalle erbacce alte in attesa che i più piccoli possano nuovamente riempire l’area verde e quella giochi, a Samassi sono iniziati i lavori di posizionamento delle strisce pedonali rialzate. In alcune strade dove è prevista la posa si dovranno attendere i lavori per il completamento della rete del gas prima di procedere al posizionamento. A Iglesias sono state posizionate le nuove pensiline, nel territorio di Gonnesa continuano i lavori di sistemazione della pista ciclabile di Plagemesu. Una nuova fase anche per la bellissima piazza Maria Ausiliatrice ad Arborea. A Gonnosfanadiga sono stati

installati i panelli che a breve entreranno in funzione per segnalare l’allerta meteo, che sarà un ulteriore strumento per avvisare la cittadinanza in caso di condizioni climatiche avverse.