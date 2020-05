Ecco l’ordinanza del sindaco Truzzu, riaprono a Cagliari negozi e parrucchieri

Saranno aperti a Cagliari i negozi di abbigliamento, gioielliere, e servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti). L’annuncio del sindaco Paolo Truzzu in consiglio comunale. “Sulla base dell’ultima ordinanza del presidente Solinas”, ha dichiarato, “ho appena firmato un’ordinanza che revoca parte dell’ultima ordinanza sull’apertura delle attività commerciali”.

Superato quindi lo scoglio del codice Rt. Il codice Rt aggregato per la Città metropolitana di Cagliari dava un codice Rt aggregato dello 0, 45 %, ma Solinas aveva detto che il codice di contagio di Cagliari superava la soglia consentita dello 0,5. L’incertezza aveva paralizzato palazzo Bacaredda. L’ordinanza di ieri notte ha messo Truzzu in condizione di dare il via libera alle riaperture.