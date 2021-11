Prende il reddito di cittadinanza ma lavora come giardiniere: scoperto un “furbetto” a Sinnai

Scoperto un altro furbetto del reddito di cittadinanza. A Sinnai i carabinieri hanno denunciato per truffa ai danni dello Stato, un 36enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico, in particolare per truffa.

Dal mese di luglio 2019 – dopo aver fornito agli uffici competenti una falsa attestazione – riceveva indebitamente il reddito di cittadinanza. Fino al mese di novembre 2021 quando è stato scoperto, per un totale di 12.640 euro.

Per avere la misura di contrasto alla povertà sono necessari dei requisiti che certificano la condizione di indigenza, che però l’uomo non aveva. Dalle verifiche, in realtà, è emerso che era assunto da una ditta come giardiniere e percepiva un reddito molto superiore a quello massimo previsto per poter godere del beneficio.