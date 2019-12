Lavinia Viscuso, la giovane rapper di Quartu conquista l’Europa

La miglior giovane rapper d’Europa. La quartese Lavinia Viscuso ha vinto, dopo la vittoria nella finale Nazionale dello scorso novembre, anche la finale Europea nella categoria Rapper del Tour Music Fest, contest internazionale per la musica emergente che si è svolto il 7 dicembre 2019 presso Auditorium del Massimo – Roma.

Lavinia, unica sarda in gara presente nella finale europea, ha rappresentato l’italia, nella categoria Rapper, esibendosi davanti alla giuria presieduta dal maestro Mogol e da Kara Dioguardi con altri giudici provenienti da vari paesi europei. Nella finale europea del tour music fest hanno partecipato in tutto 27 artisti emergenti suddivisi in diverse categorie, e provenienti oltre che dall’Italia (un concorrente per categoria) anche da diversi paesi europei.

Lavinia grazie alla vittoria nella categoria Rapper nella finale europea del Tour Music Fest, potrà registrare e produrre un singolo insieme ad Aliendee il più grande beatboxer italiano.