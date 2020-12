L’assessora Gabriella Deidda a Radio CASTEDDU: “Bandita la gara per riqualificare piazza Granatieri”

L’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Cagliari Gabriella Deidda, interviene alla maratona di Natale di Radio Casteddu, e risponde alle domande in particolare sull’annosa questione della mancata apertura dei parcheggi in via Caprera, che darebbe ossigeno alla viabilità del quartiere Stampace. “Non è di mia competenza, – chiarisce l’assessora – ma è ovviamente nei piani della giunta Truzzu risolvere questa problematica e il collega, Mereu se ne sta occupando. Ha già attivato varie interlocuzioni con la Regione per capire quando si potranno aprire.”

Quali saranno opere pubbliche 2021? “Purtroppo quest’anno abbiamo avuto stop forzato causato dal covid per molti comuni, abbiamo lavorato molto invece nelle scuole”. Due buone notizie rivelate dall’esponente della Giunta Truzzu: l’approvazione del progetto dei parcheggi in piazza De Gasperi ed è stata bandita la gara per la riqualificazione di piazza Granatieri.

Nei piani c’è anche il progetto che riguarda piazza Matteotti, un master plan con tutti gli enti di competenza per un grande progetto di riqualificazione.