L’appello di Ernesto, 76 anni, a Radio Casteddu: “Vaccinate prima chi ha gravi problemi di salute”

Ernesto Fois, 76 anni, di Cagliari a Radio CASTEDDU lancia un appello: “Vaccinate prima chi ha gravi problemi di salute”.

“A me manca un polmone e mi è stato consigliato dalla mia dottoressa di fare il vaccino il prima possibile perché questo covid attacca innanzitutto i polmoni e io, giustamente, avendone uno solo, sarei più soggetto ad andare incontro a brutte situazioni. In passato avevo un’officina ero elettrauto e poi elettronico, mi sono dovuto aggiornare e mettermi al passo con gli altri per poter andare avanti, altrimenti non avrei potuto fare niente. La dottoressa non mi ha detto ancora come fare per ottenerlo, mi ha riferito che devo aspettare per stabilire come riceverlo. A oggi, sto ancora aspettando. Ernesto Fois ogni giorno percorre 100 km in bicicletta, “vado e torno da Burcei. La sera, se posso, faccio anche il tapis roulant”.

Risentite qui l’intervista a Ernesto Fois di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU