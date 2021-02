Enzo Ruiu, critico d’arte di Napoli, a Radio Casteddu: “Con la pittura ho sconfitto il Covid”

Enzo Ruiu di Napoli, originario della Sardegna, 72 anni, critico d’arte a Radio CASTEDDU racconta: “Ho visto il virus, l’ho osservato da lontano e ho creato una figura intorno a questo; l’ho vestito, per così dire, e ho creato forme di satira ed ironia perché mi sono ispirato, in qualche modo, a Giuseppe Arcimboldo artista molto famoso nel barocco, che ha creato dei ritratti attraverso gli ortaggi. Tenendo presente questo, ho elaborato anch’io una rappresentazione del virus per far sorridere”.

