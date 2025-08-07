Tragico epilogo per la sorte di Giancarlo Contu, ex portiere del Lanusei. L’uomo era sparito nel nulla nel dicembre del 2023. Purtroppo, il corpo senza vita di Contu è stato ritrovato nel campanile del Tempio Don Bosco in avanzato stato di decomposizione. A fare la macabra è triste scoperta, un tecnico della manutenzione. Stando alle prime ipotesi, Contu- che all’epoca della scomparsa aveva 63 anni- potrebbe essere caduto da una delle finestre del campanile stesso.

Sul posto si è subito recata la polizia scientifica e le cause della morte sono in fase di accertamento, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un malore a cui è seguita la caduta.