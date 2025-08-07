A lanciare l’allarme è l’associazione Penelope, che tutela le famiglie e gli amici delle persone scomparse e dei loro diritti: “Cittadina italiana, scomparsa in data 01 agosto 2025 dalle ore 08:00 ca. dalla sua abitazione in Monserrato per recarsi in autobus a Cagliari presso la ASL di via Romagna dove avrebbe dovuto fare il cambio del medico di famiglia non facendone più ritorno. Ha con se i documenti ma non dispone di cellulare né di danaro tranne pochi spiccioli per i mezzi di trasporto. Alta m. 1,68 capelli ed occhi castani. Al momento della scomparsa vestiva pantaloni jeans, maglia maniche lunghe in tessuto leggero a fantasia quadretti. Ha un tatuaggio sull’avambraccio sinistro raffigurante scarpe da ballerine. A Cagliari frequenta le zone Marina – Piazza Yenne Piazza Matteotti. Trovandosi senza soldi potrebbe chiedere soldi al passanti. Ha problemi di deambulazione a causa di una polineuropatia.

In caso di avvistamento o notizie si chiede di avvertire immediatamente le Forze dell’Ordine e soccorso (112 113117 e 118). Avvertire subito anche PENELOPE SARDEGNA nella persona del Presidente avv. Gianfrancesco Piscitelli al n. 388.6311738 oper. h 24. o PENELOPE ITALIA nella persona della segretaria nazionale Emanuela Zuccagnoli al n. 345.5019051 o la madre sig.ra Gabriella al n. tel. 346.6338280”.