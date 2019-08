Lanusei in lacrime l’ultimo saluto a Davide Agus: “Addio piccolo angelo”

Chiesa gremita e folla in piazza a Lanusei per l’ultimo saluto a Davide Agus. Il bambino morto nell’incidente d’auto di giorni fa a Nurri. I funerali si sono svolti oggi presso il santuario Madonna d’Ogliastra a Lanusei, dove per oggi è stato proclamato il lutto cittadino, coi negozi chiusi durante le esequie e i dipendenti comunali che hanno osservato un minuto di silenzio. Lutto cittadino anche a Nurri, paese del nonno di Davide, anche lui coinvolto nel tragico incidente.