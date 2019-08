Ladri di sabbia a Is Arutas, due turisti francesi fermati da un bagnante

Di



È solo grazie all’intervento di un bagnante se due turisti francesi non sono riusciti nel loro intento. Questo pomeriggio avevano riempito un secchio da 12 litri di preziosi granelli di quarzo dalla spiaggia di Is Arutas e si accingevano a portarlo in macchina