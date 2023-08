L’annuncio delle polemiche: “Cercasi commessa anche se di colore…”. E il titolare dell’attività lo toglie

Quando un semplice annuncio di lavoro può diventare un’arma a doppio taglio, soprattutto se viene scritto con alcune “specifiche” particolari. Il titolare di una cartoleria di Bari ha attirato su di sè una lunga scia di polemiche quando ha pubblicato online l’annuncio per cercare una commessa per la sua attività: “Cercasi commessa anche se di colore ma non sposata” .

Una frase che in poche parole è riuscita a scatenare (giustamente) i commenti di tanti utenti che l’hanno trovata decisamente fuoriluogo. Per una volta ad essere criticato- come prevedibile- non era il lavoro offerto, tra l’altro a tempo indeterminato, ma quel “anche se di colore”, come se fosse una specifica necessaria da fare e le competenze non dovessero essere altre, di certo non il colore della pelle della futura commessa. Al centro delle polemiche anche altre richieste all’interno dell’annuncio, considerate misogine: la donna richiesta per il ruolo non doveva essere sposata e possibilmente “di bella presenza che abbia conoscenza del computer. La commessa deve sapere relazionarsi con i clienti ed essere pratica nelle vendite e con la cassa” .

L’età richiesta, invece, tra i 20 e i 40 anni. Tutti questi elementi messi insieme, dopo aver indispettito gli utenti, hanno portato il titolare della cartoleria a cancellare del tutto l’annuncio stesso, si spera non solo per i commenti negativi ricevuti ma- chissà- per presa di coscienza di un errore.