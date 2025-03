La segnalazione giunge da un residente che ha avvistato la baby gang in azione. “Da giorni un gruppo di ragazzini presso il parco fronte comune si diverte a lanciare sassi ai passanti” racconta il cittadino. “Non serve spiegare la pericolosità di questo gioco che non si può chiamare tale e dato che nessuno fa nulla per fermare questi atti di vandalismo da baby gang mi rivolgo ai loro genitori perché presto o tardi qualcun altro farà capire loro, con la stessa moneta, la pericolosità di tale divertimento. Spero non si arrivi a tanto quindi consiglio nuovamente ai genitori di controllare i propri figli” è l’appello lanciato.

Non sarebbe però l’unico caso: “Non mi sorprenderebbe che siano gli stessi che stanno circolando nei giardinetti tra via Kennedy e via Toscana. Sono stati segnalati sia ai vigili che ai carabinieri da più persone e per più giorni, hanno vandalizzato uno scooter abbandonato e hanno tentato pure di dargli fuoco. Si è chiesto di controllare la zona, sono un gruppone e hanno anche l’abitudine di tagliare la strada con il monopattino”. “Giochi” pericolosi che potrebbero causare ingenti danni a loro stessi e ad altre persone di passaggio.