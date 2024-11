Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ALIENO STITCH E LA DOLCE LILO AL TEATRO DOGLIO

La rassegna ‘Doglio da Favola’ si arricchisce con un nuovo spettacolo per famiglie”

Da venerdì 8 novembre, sono aperte le vendite dei biglietti per “L’alieno Stitch e la dolce Lilo”, un nuovo spettacolo dedicato a grandi e piccini, in programma sabato 16 novembre alle ore 15:30 al Teatro Doglio di Cagliari.

“L’alieno Stitch e la dolce Lilo” racconta l’incontro tra Stitch, uno scorbutico alieno giunto sulla Terra da un lontano pianeta, e Lilo, una bambina che conquisterà il suo cuore con la sua gentilezza e curiosità. Un legame speciale e inaspettato darà vita a una storia emozionante che conquisterà grandi e piccini.

Questo imperdibile spettacolo arricchisce la stagione Doglio da Favola, rassegna nata e realizzata in collaborazione con Un Teatro da Favola, la compagnia di Pietro Clementi che ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie con spettacoli interattivi e coinvolgenti, capaci di conquistare sia bambini che adulti. Un format unico che negli anni ha battuto ogni record di incassi e presenze a Roma e Milano e che, a Cagliari ha già incantato un vasto pubblico.

Il 16 novembre sarà una giornata speciale per gli appassionati di Doglio da Favola. Gli spettatori dei due show previsti – L’alieno Stitch e la dolce Lilo alle 15:30 e Mario alle 18:00 – potranno acquistare in anteprima, presso la biglietteria del Teatro Doglio, i biglietti per lo spettacolo di Natale, “MAMMA… L’AEREO!”. In scena sabato 21 dicembre alle ore 18:00, questo show ispirato al grande classico Mamma ho perso l’aereo sarà ricco di colpi di scena e gag irresistibili, perfetto per il periodo natalizio e adatto a tutta la famiglia.

Tra gli altri show da non perdere, inseriti nel palinsesto della rassegna “Doglio da Favola”

“HARRY P. E LA SCUOLA DEI MAGHI”

Sabato 1 febbraio 2025, ore 18:00

Una magica avventura nella scuola di Hogwarts, per i giovani fan di Harry Potter che potranno immergersi nel mondo incantato della magia, del Cappello Parlante e degli amatissimi personaggi Hermione e Ron. La storia culminerà con un finale sorprendente.

“VIAGGIO IN OCEANIA”

Sabato 5 aprile 2025, ore 18:00

Un’epica storia di coraggio in cui Vaiana, giovane figlia del capo tribù, intraprende un viaggio oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo. Accompagnata da un irresistibile semidio, scoprirà la forza della tradizione e dell’amore per la natura.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna Doglio da Favola sono disponibili presso Box Office Sardegna, nella sede di Viale Regina Margherita 43 a Cagliari, e online attraverso il sito boxofficesardegna.it. E’ possibile acquistare pacchetti family (4 biglietti) a tariffe agevolate a partire da 64 euro.