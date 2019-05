Ladri senza cuore svaligiano il nuovo rifugio per cani a Villamassargia: “Vigliacchi, restituiteci tutto”

Furto nella notte nel nuovo rifugio per cani e gatti dell’associazione “Impronte nell’Isola” a Villamassargia. Fondata nel 2013, l’associazione che tutela i migliori amici a quattro zampe dell’uomo, grazie all’impegno delle sue volontarie è riuscia, a dicembre dell’anno scorso, ad acquistare un terreno “spendendo sedicimila euro”. E, proprio da quel terreno, “qualcuno ci ha rubato i rotoli di acciaio zincato, i tiranti e i cavetti che avevamo appoggiato in attesa di realizzare il recinto. Ci siamo accorte di quanto accaduto stamattina”, spiega, contattata da Cagliari Online, una delle volontarie, Graziella Nonnis: “È un gesto da vigliacchi e da gente senza cuore, ma come si può rubare a chi fa del volontariato?”.

“Da sette anni ci quotiamo e spendiamo centinaia di euro ogni mese per tutelare e proteggere decine di cani. Tra loro c’è anche una mamma con i suoi cinque cuccioli e nell’ultimo periodo abbiamo putroppo perso una cagnetta, morta di infarto. Lancio un appello ai furfanti che hanno compiuto questo gesto vergognoso: riportateci tutto anche in anonimo, rimettendo tutto il materiale nel punto esatto dal quale l’avete rubato. Stiamo andando dai carabinieri a sporgere denuncia. Non fatelo per noi, fatelo per gli animali che hanno bisogno di un tetto e di un po’ di calore e sicurezza”.