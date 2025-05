Furto con scasso per rubare e danni veramente ingenti per la proprietaria dell’importante servizio che offre la possibilità anche di un caffè caldo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma la maleducazione e l’inciviltà di un gruppo di ragazzi mette a dura prova C.G. che spiega: “Vivo a Elmas da quando sono nata, sono una persona onesta, una lavoratrice e una mamma, amo i gatti e i cani. Non sto simpatica a tutti ma di sicuro non ho mai mancato di rispetto alle persone e non ho giudicato posti e persone senza conoscerle. Le nostre “macchinette” offrono un servizio al pubblico h24. Da noi entrano ragazzi di tutte le età, i figli, i nipoti di quasi tutti i nostri compaesani, entrano signore con i figli, signore sole o con amiche, pensionati, poliziotti, carabinieri, medici, infermieri, vigili del fuoco, turnisti che alle 2 del mattino staccano o attaccano a lavoro, che contano sempre in una bevanda calda o fredda o in uno snack. L’unica “ragazzaglia” che entra è quella che l’11, il 18 e il 25 maggio ( ebbene si 3 volte in 3 settimane) ha creato i danni che vedete in foto. Furto con scasso. Danni veramente importanti. Ragazzaglia che negli ultimi 2 anni ha scassinato per 18 volte i nostri punti. Non scrivo per polemizzare e soprattutto per vedervi scrivere cose offensive fra voi ma solo per far conoscere una realtà che a tanti sfugge. A Elmas succede anche questo”.

Tanti gli attestati di solidarietà da parte dei suoi concittadini, “le denunce sono state fatte” spiega ancora la titolare. “Non sono ragazzate sono proprio furti di ragazzi che fanno questo per delinquere. Non c’entrano niente i ragazzini che vengono a consumare e a volte a bigonellare, sono proprio persone che fanno questo di lavoro, rovinare la vita agli altri. I video ci sono e li hanno i carabinieri”.