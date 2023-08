Ladri scatenati a Cagliari, sfondano la porta a sprangate e svaligiano la sala slot accanto al Brotzu

Dopo la rapina di via Riva Villasanta ecco il furto in via Peretti. Dove stamattina due ignoti malviventi stamattina rubato la cassa di una sala slot. Dopo un rapido sopralluogo nella zona (i due hanno preso il caffè nel bar accanto), mentre uno dei due faceva da palo, l’altro ha sfondato la porta della sala slot colpendola con una spranga, prima di scappare con la cassa. Il bottino ammonta a qualche migliaio di euro, e per David Pinna, titolare dell’attività c’è anche il danno di mille euro di porta distrutta e cassa portata via.

I responsabili del furto sarebbero stati riconosciuti. Si tratta di due individui tra i 30 e i 40 anni, noti ad alcuni frequentatori del posto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.