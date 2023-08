Si addormenta con la sigaretta in mano e scoppia un incendio, muore carbonizzato

Una tragedia assurda e crudele quella accaduta a Bruno Leonardo, 54 anni. Si trovava nella sua casa di Aragona, in provincia di Agrigento, quando verso la mezzanotte della scorsa notte è scoppiato un incendio, molto probabilmente provocato da una sigaretta accesa che l’uomo aveva in mano prima di addormentarsi. Ad allertare i pompieri è stato un vicino di casa che si è accorto di cosa stava accadendo nell’appartamento. Purtroppo però per il 54enne non c’è stato nulla da fare e i pompieri hanno solo potuto estrarre il corpo dell’uomo dopo aver domato l’incendio.