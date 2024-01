Ladri di sabbia anche d’inverno in Sardegna: fermati 2 turisti tedeschi

Il fenomeno dei furti di sabbia e conchiglie dalle spiagge della Sardegna non si arresta nemmeno in inverno. Oggi, durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato due turisti tedeschi, in partenza per Livorno, con al seguito sabbia e conchiglie prelevate dalle spiagge del territorio.

Il tutto, diviso in due sacchetti di plastica, era stipato all’interno del camper. La coppia sarà segnalata nelle prossime ore alle autorità competenti per le relative attività d’ufficio. Quello odierno è il primo caso di furto di sabbia e conchiglie sventato nel 2024. Un fenomeno che, evidentemente, non sembra arrestarsi neanche nella stagione invernale e contro il quale l’AdSP mantiene sempre alto il livello di guardia