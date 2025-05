Dopo i casi di Quartu Sant’Elena, anche a Pirri viene segnalato lo stesso problema. “Due vasconi con fiori e piante rubati, senza mettersi alcun problema”: segnala così un residente il furto avvenuto, “fiori rossi, bellissimi” portati via da chi, forse, li vuole ammirare ogni giorno e da vicino nella propria abitazione. Un danno economico ma soprattutto morale che lascia senza parole per l’assenza totale di rispetto nei confronti del prossimo. Questo è quanto può essere percepito da chi vede sottrarsi il verde fiorito curato ogni giorno e che, innanzi a una richiesta formale e gentile, potrebbe anche condividere.

Non un caso isolato: pochi giorni fa infatti ha destato molto clamore un fatto analogo accaduto a Quartu Sant’Elena in una delle arterie principali della città. In questo caso la persona che ha preso i fiori e riposto in borsa è stata pizzicata dalle telecamere di videosorveglianza. “La prossima volta pianterò cactus appuntiti” è il commento più diffuso per scoraggiare i ladri di fiori e piante sempre pronti all’azione.