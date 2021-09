L’addio silenzioso di Quartucciu ad Angelica, uccisa dal marito: “L’ultima parola spetta alla misericordia”

Il funerale della 60enne celebrato dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, all’uscita una delle figlie stringe tra le mani la foto della donna. Tra i presenti anche il sindaco. “Sgomenti per la violenza esplosa in famiglia, luogo che custodisce la vita. Invochiamo la misericordia per Angelica e per Paolo. Sì al perdono e alla riconciliazione”. GUARDATE il VIDEO