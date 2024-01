Lacrime a Quartu per l’addio a Thomas Frau, morto nell’incidente di via Vesalio: “Non ti dimenticheremo mai”

Addio anche a Thomas Frau, il 19enne che, al volante della Peugeot 207, contromano in via Vesalio a Cagliari, la notte tra venerdì e sabato ha causato un incidente, morendo sul colpo. Dopo le esequie, ieri, dell’altra vittima, Federico Cubeddu, celebrate a San Luca, stavolta è stato il turno della chiesa di Sant’Antonio. Il funerale è stato officiato da padre Stefano Cogoni. Distrutti dal dolore, al primo banco, papà Sergio, mamma Setefania e tutti gli altri parenti del ragazzo che, nonostante la giovane età, aveva già le idee chiare: voleva diventare parrucchiere e lavorava già in un salone in via Siena, nella sua Quartu. C’erano anche i suoi tanti amici dei tempi della scuola e dell’ultimo periodo della sua vita.

A differenza di Federico Cubeddu, Thomas Frau non sarà cremato e riposerà in un loculo, che sino a pochi giorni fa ospitava una sua parente, nel cimitero di Quartu