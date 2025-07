Il Sindaco ha appena firmato l’ordinanza che revoca il divieto di balneazione al Poetto, nel tratto di mare tra l’Ospedale Marino e l’Ottagono: parametri tutti nella norma secondo quanto comunicato dall’Arpas dopo gli esami effettuati nella giornata di oggi.

“Come volevasi dimostrare, è bastato l’arrivo del maestrale ieri notte per eliminare il problema in poche ore – ha dichiarato Zedda – se fosse stato creato da uno scarico fognario illegale o dalla rottura di una condotta fognaria non sarebbe stato possibile riaprire il tratto di mare alla balneazione”.