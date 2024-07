Laconi, una panchina viola per rappresentare la “gentilezza”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stata inaugurata ieri pomeriggio, presso la Casa di riposo, “la panchina della gentilezza” in occasione della festa dei nonni, organizzata dalla comunità alloggio e dall’associazione ADA.

“La panchina viola sarà un punto di incontro per i nostri anziani” ha espresso il Comune. Una pratica semplice ma molto significativa: in una società dove i valori, anche quelli più scontati, vengono spesso a mancare, ecco che ricordarli, valorizzarli attraverso le panchine colorate può donare una speranza in più e mettere in evidenza che, per vivere bene con se stessi e con gli altri, non serve poi così tanto: essere gentili, mostrare il lato buono del proprio carattere e le giuste pratiche da mettere in atto può cambiare, in meglio, il percorso di vita.