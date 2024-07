Villasor, pomeriggio di fuoco nelle campagne del paese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Protezione civile, forestale, vigili del fuoco, barraccelli, volontari, aeronautica militare, con elicotteri e squadre a terra, hanno lavorato instancabilmente sino a tarda notte per spegnere le fiamme che hanno “anche intaccato la forestazione di 250 ha nei terreni comunali a fianco ad Agris”. Uno scenario desolante, l’odore acre del rogo è ancora presente nell’aria e impossibile da dimenticare sono le immagini giunte ieri dal luogo del disastro, l’ennesimo, messo in atto dalla mano malvagia dell’uomo che non ha mostrato alcuna empatia e rispetto verso una terra già ampiamente provata e ferita. “Perché, perché…” chiede Pinna: impossibile trovare una risposta, poiché niente potrà mai giustificare il malsano gesto di mettere fuoco alla vegetazione. Flora e fauna distrutta, una tranquilla domenica di fine luglio che si è trasformata in un inferno. Oggi proseguiranno le operazioni di bonifica e si potranno quantificate i danni materiali ma non di certo quelli morali: incalcolabili, infatti, troppa la rabbia e il dolore per chi si prodiga per il benessere ambientale e condanna fermamente l’accaduto.