La vostra pubblicità su Casteddu Online: ecco i publi redazionali per promuovere al meglio la tua attività

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Volete pubblicizzare la vostra attività commerciale nel migliore dei modi, anche in vista delle prossime festività natalizie? Acquista il tuo publi redazionale su Casteddu Online, con oltre 350mila follower certificati potrai arrivare in un attimo a tutti i potenziali clienti di Cagliari e Area Vasta. Mandaci una mail o scrivici su Whatsapp al numero che vedi nella grafica e richiedi il tuo preventivo. Sarai tu stesso a realizzare l’articolo sui tuoi migliori prodotti e le offerte. Ti aspettiamo!!!

• I nostri sponsor metteranno la pubblicità sul primo quotidiano del web che: • E’ seguito da oltre315.000followercertificatisuisocial. • 253.000 su Facebook • 52.000 su Instagram • 5.799 sul canale Whatsapp • 1.200 su Tik Tok

• Su tutti i social è il giornale online più seguito in Sardegna • Ancora di più valgono i numeri dei lettori unici giornalieri, che oscillano tra i 120.000 e i 180.000 al giorno.

• Oltre 1.000 giorni di radio in diretta. • Oltre 13anni di storia alle spalle

• Numeri certificati da Google Analytics su lettori provenienti in particolare da Cagliari e Area vasta, ma anche da tutta la Sardegna e da tutti i principali centri della penisola. • Al contrario di altri giornali appena usciti che non hanno più di 7mila follower o, addirittura, poche centinaia di like con banner pubblicitari pressochè invisibili • la grande visibilità su Casteddu Online è data dai banner • dai publi redazionali, veri e propri articoli promozionali con testo foto o video (forniti dalla stessa azienda) che vengono pubblicati anche sulla nostra pagina Facebook con 252mila follower e che restano per sempre sul sito. Essendo un articolo promozionale, il publi redazionale è la forma più efficace e veloce per raggiungere il maggior numero di lettori in tempo reale • gli sponsor che scelgono Casteddu Online hanno una rotazione certa sulla home page sia su desktop che su mobile in un giornale che ha 8 milioni di visualizzazioni al mese • rispetto a tutte le altre testate, possiamo anche contare sul canale radio Radio Casteddu che esiste da 4 anni, trasmette un notiziario giornalistico ogni ora e programmi in diretta come quello il più seguito, “A bocce ferme” che va in onda dopo le partite del Cagliari (con le voci dei tifosi subito dopo ogni partita della squadra rossoblù), radio che può essere abbinata con gli spot o venduta a parte • Il più longevo dei giornali online, che per la prima volta a Cagliari ha affiancato come popolarità l’Unione Sarda diventando per tutti “il giornale della gente” • libero da influenze di proprietà private o orientamenti politici e che dà voce a tutti, in primo luogo ai cittadini di tutta la Sardegna • Questo è Casteddu Online,il primo quotidiano sul web a Cagliari.

• Non ci fermiamo. A breve un’altra grande sorpresa per i nostri lettori. Dopo mesi di studio sulle tecniche del giornalismo mondiale, con il popolo sardo protagonista. E prestissimo saremo online col nuovo portale di Casteddu Online, realizzato col gruppo Monrif e con i nostri giornali partner Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino. Buona lettura e buona promozione!