Capodanno a Cagliari, che pasticcio: piattaforma in tilt, il Comune chiede di riaprire il bando

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Che pasticcio il Capodanno a Cagliari. Non solo il capoluogo è l’unica fra le città a non aver ancora deciso e comunicato chi sarà il super ospite della notte di Capodanno, ma ora c’è anche un colpo di scena. La Commissione ha richiesto la riapertura del bando che era stato chiuso giovedì per alcune ore, alla piattaforma Cat Sardegna, dopo le proteste di un operatore che, a causa di una manutenzione nel sito Anac, non riusciva a compilare il Dgue (Documento unico di gara europeo).

La Commissione è attualmente in attesa di sapere se consente la riapertura, altrimenti si procederà con l’apertura delle due offerte arrivate.