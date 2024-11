Pranzano con dei funghi ma sono velenosi: una donna è morta, gravi figlia e genero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Nepi, in provincia di Viterbo. Una donna di 80 anni è morta a causa dei funghi mangiati per pranzo. Stando alle prime informazioni sui fatti, accaduti questo sabato, i funghi in questione erano stati raccolti poco prima nei boschi limitrofi alla cittadina laziale. I malori sono iniziati poco dopo il pranzo assieme alla figlia e al genero. La famiglia è stata subito ricoverata al policlinico Gemelli di Roma, ma per la signora non c’è stato nulla da fare. Intossicati ma già dimessi dall’ospedale la figlia e il genero dell’80enne.