Quartu: Chiude la Mensa del Viandante dopo una serie di furti

Quartu Sant’Elena, la Mensa del Viandante di via Montenegro ha chiuso temporaneamente i battenti dopo una serie di furti avvenuti nel giro di pochi giorni. L’ultimo episodio risale a due giorni fa, quando ignoti hanno agito portando via cibo e abiti destinati all’Armadio del Povero, il servizio che distribuisce indumenti ai meno fortunati. Il furto ha reso impossibile proseguire con l’assistenza ai bisognosi, causando una profonda indignazione tra i volontari e i responsabili della mensa. Attività sospesa fino a quando non verranno installati dispositivi di sicurezza adeguati. A esprimere parole di sdegno per quanto accaduto, anche don Alfredo Fadda, parroco di Quartu, dichiarando inaccettabili tali sottrazioni ai danni dei più bisognosi.