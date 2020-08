La verità della Polizia Scientifica: “Viviana ha ucciso il piccolo Gioele, dopo si è gettata dal traliccio suicidandosi”. Si tratterebbe dunque secondo le ipotesi delle indagini di un drammatico omicidio suicidio, quello avvenuto in Sicilia nel giallo dell’estate. La donna avrebbe fatto un volo di circa 15 metri nel vuoto, togliendosi la vita, ipotesi che era già in campo dopo che erano state riscontrate diverse fratture sul suo corpo. sarebbero stati gli esami istologici a certificare l’accaduto. Gli ultimi sopralluoghi, i test e la posizione del corpo della donna avrebbero tolto gli ultimi dubbi. Resta quello sulla morte del bambino: davvero è stato ucciso o sono stati gli animali? La conferma del suicidio di Viviana arriverebbe dal fatto che la donna non è scivolata dal traliccio secondo gli inquirenti, non è cioè caduta in posizione verticale. (notizia in aggiornamento)