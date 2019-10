La triste accusa per un medico cagliaritano: “Rubava le offerte per i bimbi malati del Microcitemico”. La denuncia è partita dall’Astafos, l’associazione sarda che tutela i fanciulli oncoematologici sardi. La triste vicenda è stata riportata oggi dalla Nuova Sardegna e dall’Unione Sarda: secondo l’associazione un medico dell’ospedale di via Jenner, che aveva la possibilità di accedere al cassetto delle offerte, avrebbe rubato molti dei soldi che erano stati donati dai bambini malati. L’associazione che si è riunita nei giorni scorsi avrebbe presentato anche dei video ai carabinieri, che dimostrano come le casse risultassero spesso “svuotate”. Nella denuncia ai carabinieri anche un’altra accusa: il medico avrebbe proposto a un membro dell’associazione la somma di 500 euro per non fare trapelare il caso, sul quale ora indagheranno i militari.