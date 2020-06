La tragica fine di Sandro: si lancia col parapendio e muore a soli 49 anni. Era un grandissimo amante dello sport, delle moto, e in particolare del volo: col suo parapendio ha perso la vita in un tragico schianto a soli 49 anni. Lui si chiamava Sandro Inghilleri, era di Partinico, in provincia di Palermo. L’uomo ha perso il controllo, forse a causa del malfunzionamento di una vela, durante l’incidente di ieri sera. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita.