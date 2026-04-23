Strappata al vita nel pieno delle energie e dei progetti, quando si hanno ancora tantissimi anni da vivere con chi si ama. È accaduto alla giovanissima Veronica Babetto, splendida ragazza di 34 anni morta a causa di una miocardite. Veronica, madre di un bimbo di un anno, era originaria di Giarre, in provincia di Padova ma si era trasferita con la famiglia a Eraclea.

Come riportato dal Mattino di Padova, tutto è accaduto in poche ore. Ieri la giovane mamma si è sentita male, tanto da richiedere un ricovero d’urgenza all’ospedale di San Donà di Piave. Le cure premurose e tempestive dei medici non sono bastate a salvare Veronica: la patologia, acuta e fulminea, ha fatto cedere il suo cuore in pochissimo tempo. Una tragedia inspiegabile che lascia nella disperazione la famiglia e i tanti amici della 34enne, colpiti profondamente da un lutò così improvviso e prematuro.