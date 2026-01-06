Un dramma che lacera e lascia senza parole quelli accaduto alla piccola Azzurra Breda, 12enne di Sant’Angelo di Piove di Sacco in provincia di Padova, e alla sua famiglia.

Tutto è iniziato lo scorso 28 dicembre, quando Azzurra ha iniziato a stare male con febbre altissima. Portata subito in pronto soccorso a Padova, la piccola è stata poi ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono purtroppo peggiorate in pochi giorni, fino alla morte, avvenuta la vigilia di Capodanno. Da quanto emerso fino a questo momento, la piccola sarebbe stata portata via da una polmonite fulminante.

Ora, come ripotato da Il Mattino di Padova, la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta e disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso. La cartella clinica di Azzurra è stata sequestrata e non ci sono nomi nel registro degli indagati.

Azzurra era particolarmente amata e conosciuta nella comunità, che si è subito stretta attorno alla famiglia e all’immenso dolore che stanno attraversando.