Monserrato, il Comune ora va contro anche un altro dipendente: non solo il vigile urbano assenteista, è in corso un procedimento giudiziario nei confronti di un dipendente, già coinvolto in diverse polemiche per un concorso avvenuto negli anni’90.

Una causa vinta che ha segnato quasi una svolta per chi è assenteista nella pubblica amministrazione, una riconoscenza verso i dipendenti che lavorano tutti i giorni e una tutela nei confronti dei cittadini, un vantaggio, insomma, a favore della comunità. Quattro anni di assenze e numerose cause intentate dal dipendente, ma alla fine il Comune è riuscito a far dichiarare la legittimità dei licenziamenti disciplinari intimati al dipendente, un vigile urbano.

Il Comune ora è in attesa di un altro procedimento nei confronti di un dipendente, ragioniere, coniugato con un componente della minoranza: a breve avrà una soluzione, è attesa infatti la sentenza.

“Sono molto soddisfatto dell’esito della vertenza – ha dichiarato il Sindaco di Monserrato, Tomaso Locci – e ringrazio per la pazienza, equilibrio e competenza che hanno dimostrato, nel corso di tutta la vicenda giudiziale e stragiudiziali, i dirigenti, gli impiegati e i legali del Comune che si sono occupati delle pratiche, sottraendo, purtroppo, tempo ed energie preziose che dovrebbero essere destinati esclusivamente ai servizi rivolti ai cittadini.

Mi fa comunque piacere – conclude il Sindaco – che, in giudizio, siamo riusciti a dimostrare la correttezza dell’agire comunale nel rispetto delle vigenti norme in tema lavoro dipendente e, che alle dipendenze del Comune rimangano soltanto i dipendenti che meritano e che amano il proprio posto di lavoro e rispettano la vigente legislazione in materia di assenze e permessi. In questo caso i licenziamenti intimati dal Comune erano un atto dovuto e doveroso non solo di tutti i cittadini paulesi, ma anche dei tanti dipendenti che si applicano quotidianamente al corretto svolgimento dei servizi comunali e auspichiamo che non accada più, in futuro, di trattare vertenze simili”.