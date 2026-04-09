Quattro anni dopo i fatti, arriva la decisione del giudice: l’ex centrocampista del Cagliari Andrea Cossu è stato condannato a risarcire uno steward per un episodio avvenuto al termine di Venezia-Cagliari del maggio 2022.

Tutto sarebbe nato dopo il fischio finale della gara, conclusa 0-0 e costata ai rossoblù la retrocessione in Serie B. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, uno steward, fuori dallo stadio Penzo, avrebbe manifestato soddisfazione per il risultato che favoriva la salvezza della Salernitana. A quel punto Cossu lo avrebbe avvicinato, minacciato e colpito con un pugno al volto.

Il giudice di pace ha stabilito una multa da 2.000 euro e un risarcimento immediato di 15.000 euro a titolo di provvisionale.

Per la stessa vicenda, all’ex giocatore era già stato inflitto un Daspo di tre anni dalla Questura di Venezia, con il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Una storia che torna d’attualità a distanza di tempo, chiudendo sul piano giudiziario un episodio nato in un clima di forte tensione sportiva.