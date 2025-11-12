È finita nel migliore dei modi la storia di Renè Tassi, scomparso dal 16 ottobre. Il senza tetto cagliaritano è stato ritrovato grazie al suo cane Magic, suo inseparabile amico, che però si trovava a Pietra Ligure senza il suo padrone.

Dopo gli appelli social, soprattutto quello della volontaria animalista Alexandra, e l’impegno della trasmissione Chi l’Ha visto, Renè è stato ritrovato in Spagna, a Barcellona. La croce rossa catalana ha contattato la redazione della trasmissione di Rai 3 dicendo che Renè si trovava con loro.

Ricontattati dai giornalisti della trasmissione, hanno spiegato che il bellissimo Magic era sceso dal treno alla stazione di Pietra Ligure dove poi è stadi ritrovato, questo il motivo della loro separazione.

Renè, disparato, è stato poi tranquillizzato che Magic stava bene. Presto, si spera, i due inseparabili amici potranno ricongiungersi.