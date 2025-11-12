Un campione davvero da record Gabriele Casti, che per l’ottava sera consecutiva conferma il titolo a La Ruota della Fortuna.
Questa sera il professore di Selegas non riesce a conquistare la busta finale a La Ruota delle Meraviglie e si deve accontentare della cifra accumulata in puntata, ovvero 12.900 euro. Cifra che comunque, sommata al bottinò già in tasca del super campione sardo, porta il suo montepremi a 299.500 euro.
Talento e un pizzico di fortuna continuano ad accompagnare il giovane insegnante che con tenacia e concentrazione riesce ad affrontare ogni avversario.